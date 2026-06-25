Переплати на харчуванні дітей з рідкісною хворобою виявили у Харкові: деталі

Правоохоронці вважають, що лікувальне харчування для дітей з рідкісною хворобою у Харкові закупали за завищеними цінами. У службовій недбалості підозрюють заступницю директора поліклініки.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що у 2024 році одна з поліклінік міської ради здійснювала закупівлю спеціального лікувального харчування для дітей із рідкісним генетичним захворюванням.

«Заступниця директора вказаного медичного закладу, відповідальна за проведення процедури, не забезпечила належного визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Зокрема, не провела моніторинг ринку, не перевірила актуальні ціни та не отримала цінові пропозиції від виробників і постачальників», – розповіли правоохоронці.

Також під час виконання договору фігурантка не ініціювала зниження вартості продукції, хоча така можливість була передбачена законодавством та умовами договору, встановило слідство. У результаті медзаклад продовжував оплачувати поставки за завищеними цінами.

За висновком судової економічної експертизи, окремі види спеціалізованого харчування придбали за цінами, що перевищували ринкові. Сума надлишково витрачених бюджетних коштів склала майже 400 тис. гривень.

Жінці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Нагадаємо, колишній чиновниці Харківської міськради оголосили підозру у службовій недбалості. За версією слідства, у 2021 році дії співробітниці одного з відділів профільного управління департаменту будівництва та шляхового господарства завдали шкоди державі на понад мільйон гривень. Бюджетні кошти перерахували за неіснуючий асфальт.