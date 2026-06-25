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Переплаты на питании детей с редкой болезнью обнаружили в Харькове: детали

Общество 13:15   25.06.2026
Виктория Яковенко
Переплаты на питании детей с редкой болезнью обнаружили в Харькове: детали Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что лечебное питание для детей с редкой болезнью в Харькове закупалось по завышенным ценам. В служебной халатности подозревают замдиректора поликлиники.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что в 2024 году одна из поликлиник городского совета осуществляла закупку специального лечебного питания для детей с редким генетическим заболеванием.

«Заместитель директора указанного медицинского учреждения, ответственная за проведение процедуры, не обеспечила должного определения ожидаемой стоимости предмета закупки. В частности, не провела мониторинг рынка, не проверила актуальные цены и не получила ценовые предложения от производителей и поставщиков», – рассказали правоохранители.

Также при выполнении договора фигурантка не инициировала снижение стоимости продукции, хотя такая возможность была предусмотрена законодательством и условиями договора, установило следствие. В результате медучреждение продолжало оплачивать поставки по завышенным ценам.

По заключению судебной экономической экспертизы, отдельные виды специализированного питания приобрели по ценам, превышающим рыночные. Сумма излишне израсходованных бюджетных средств составила почти 400 тыс. гривен.

Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Напомним, бывший чиновнице Харьковского горсовета объявили подозрение в служебной халатности. По версии следствия, в 2021 году действия сотрудницы одного из отделов профильного управления департамента строительства и путевого хозяйства нанесли ущерб государству более чем на миллион гривен. Бюджетные средства перечислили за несуществующий асфальт.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что лечебное питание для детей с редкой болезнью в Харькове закупалось по завышенным ценам. В служебной халатности подозревают замдиректора поликлиники.".