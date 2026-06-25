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На ремонте дорог Харькова разбазарили млн грн — подозрение чиновнице мэрии

Происшествия 11:56   25.06.2026
Елена Нагорная
На ремонте дорог Харькова разбазарили млн грн — подозрение чиновнице мэрии

Чиновнице Харьковского горсовета объявили подозрение в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ). По версии следствия, в 2021 году действия сотрудницы одного из отделов профильного управления департамента строительства и дорожного хозяйства нанесли ущерб государству более чем на миллион гривен. Бюджетные средства перечислили за несуществующий асфальт.

По данным областной прокуратуры, указанный департамент заключил с ООО договоры на проведение капремонта внутриквартальных дорог и тротуаров на улицах Полтавский Шлях и Таборовая в Харькове.

Чиновница, тогда исполняющая обязанности инженера по техническому надзору, должна была контролировать качество и объемы работ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По завершении ремонтов подрядчик составил акты, в которые внес ложные сведения, а чиновница не проверила фактические объемы работ на соответствие условиям договоров и строительным нормам. При этом заверила своей подписью и печатью предоставленные предприятием документы, подтвердив недостоверную информацию о якобы качественно и полностью заасфальтированных участках.

Как выяснилось, часть указанных в актах строительных работ на самом деле не проводилась. В результате подрядчику излишне перечислили более миллиона гривен.

На данный момент подозреваемая занимает другую должность в Харьковском горсовете.

Ранее о подозрении в вымогательстве взятки сообщили заместителю директора одного из департаментов Харьковского горсовета. Следствие считает, что она требовала и получила от подрядчика 300 тысяч гривен за «несоздание для него препятствий».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 11:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия, в 2021 году действия сотрудницы департамента строительства и дорожного хозяйства нанесли ущерб государству более чем на миллион гривен.".