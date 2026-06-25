Кредиты от ЕБРР и безвозвратный грант: Терехов — о 47 млн евро для Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, на что пойдут 47 миллионов евро, о предоставлении которых городу он договорился накануне официального старта конференции «Ukraine Recovery Conference» в польском Гданьске.

«Харьков получил именно результат — 47 миллионов евро для устойчивости города, — пишет Терехов. — 15 миллионов евро кредита ЕБРР — на экстренную поддержку ликвидности Харькова. Еще 32 миллиона евро — на модернизацию системы теплоснабжения, из них 15 миллионов евро кредита ЕБРР и 17 миллионов евро безвозвратного гранта от Европейского Союза. Для Харькова перед отопительным сезоном, как вы понимаете, это одно из ключевых направлений работы».

Также мэр проинформировал об обновленном меморандуме с ЮНИСЕФ.

«Сотрудничество охватывает безопасное образование, здравоохранение, социальную политику, защиту детей, поддержку подростков и молодежи и, опять же, критической инфраструктуры», — добавил городской голова.

Напомним, 24 июня в эфире нацмарафона Терехов сообщил, что находится на масштабной конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске, и, согласно уже подписанному соглашению, Харьков получит 47 миллионов евро финансовой поддержки, из которых 17 миллионов — это безвозвратный грант на подготовку к отопительному сезону.