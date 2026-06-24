Трамваи №5 и 8 изменят маршруты в Харькове 25 июня

С 9:00 до 19:00 25 июня трамваи №5 и 8 изменят маршруты, а троллейбус №6 будет курсировать с увеличенным интервалом.

В это время из-за работ АО «Харьковоблэнерго» будет прекращено движение трамваев на пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от РК «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, и троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на ул. Павла Тычины, ул. Деповской, ул. Южнопроектной, сообщили в горсовете.

В этот период трамваи №5 и 8 будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»). В то же время часть троллейбусов №6 будет ходить по основному маршруту за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные — от разворотного круга «Ул. Университетская» до разворотного круга «Парк «Зустріч».

На период отсутствия трамвайного сообщения будет работать временный автобус от ул. Одесской (разворотный круг) до ул. Мухачева через пр. Байрона и ул. Морозова.

Напомним, в Шевченковском районе Харькова выполнили текущий ремонт проезжей части на улице Мирослава Мыслы. Локальные повреждения покрытия устранили на улицах Александры Беловой, Семена Кузнеца, Мирной.