Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня

З 9:00 до 19:00 25 червня трамваї №5 та 8 змінять маршрути, а тролейбус №6 курсуватиме зі збільшеним інтервалом.

У цей час через роботи АТ “Харківобленерго” буде припинений рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від РК «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, та тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Павла Тичини, вул. Деповській, вул. Південнопроектній, повідомили у міськраді.

У цей час трамваї №5 і 8 курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»). Водночас частина тролейбусів №6 курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк «Зустріч».

На період відсутності трамвайного сполучення працюватиме тимчасовий автобус від вул. Одеської (розворотне коло) до вул. Мухачова через пр. Байрона та вул. Морозова.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Харкова виконали поточний ремонт проїзної частини на вулиці Мирослава Мисли. Локальні пошкодження покриття усунули на вулицях Олександри Бєлової, Семена Кузнеця, Мирній.