Ремонт доріг у Харкові: де вже виконали роботи, повідомили у мерії (фото)

У Харкові продовжують виконувати поточні ремонти доріг та усувати локальні пошкодження покриття. Зокрема, у пресслужбі міськради прозвітували, які роботи виконали у Шевченківському районі.

За даним мерії, фахівці КП «Шляхрембуд» виконали поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Мирослава Мисли. Площа відремонтованої ділянки становить 3 тис. кв. м.

«Крім того, комунальники усунули локальні пошкодження покриття на вулицях Олександри Бєлової, Семена Кузнеця, Мирній та ін. Також цього тижня в районі виконали профілювання доріг на вулицях Софіївській та Переможній», – додали у міськраді.

Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про завершення поточного ремонту двох доріг: Дергачі – Золочів та Дергачі – Козача Лопань. Обидві дороги йдуть у бік прикордоння та часто зазнають нальотів FPV-дронів.