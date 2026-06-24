Live

Ремонт доріг у Харкові: де вже виконали роботи, повідомили у мерії (фото)

Суспільство 14:53   24.06.2026
Вікторія Яковенко
Ремонт доріг у Харкові: де вже виконали роботи, повідомили у мерії (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові продовжують виконувати поточні ремонти доріг та усувати локальні пошкодження покриття. Зокрема, у пресслужбі міськради прозвітували, які роботи виконали у Шевченківському районі.

За даним мерії, фахівці КП «Шляхрембуд» виконали поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Мирослава Мисли. Площа відремонтованої ділянки становить 3 тис. кв. м.

«Крім того, комунальники усунули локальні пошкодження покриття на вулицях Олександри Бєлової, Семена Кузнеця, Мирній та ін. Також цього тижня в районі виконали профілювання доріг на вулицях Софіївській та Переможній», – додали у міськраді.

ремонт дорог в Харькове
Фото: Харківська міськрада
ремонт дорог в Харькове
Фото: Харківська міськрада
ремонт дорог в Харькове
Фото: Харківська міськрада
ремонт дорог в Харькове
Фото: Харківська міськрада
ремонт дорог в Харькове
Фото: Харківська міськрада
ремонт дорог в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про завершення поточного ремонту двох доріг: Дергачі – Золочів та Дергачі – Козача Лопань. Обидві дороги йдуть у бік прикордоння та часто зазнають нальотів FPV-дронів.

Читайте також: Дороги ремонтують у Харкові: де саме (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 24 червня: сарана наближається, атаки FPV посилились
Новини Харкова – головне 24 червня: сарана наближається, атаки FPV посилились
24.06.2026, 22:25
Діти на електросамокаті потрапили під вантажівку під Харковом (фото)
Діти на електросамокаті потрапили під вантажівку під Харковом (фото)
24.06.2026, 22:19
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
24.06.2026, 21:52
В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах
В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах
24.06.2026, 19:14
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
24.06.2026, 21:15
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
24.06.2026, 20:12

Новини за темою:

24.06.2026
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
24.06.2026
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
24.06.2026
Підземний дитсадок у Пісочині під Харковом готовий на 100%: коли відкриють
24.06.2026
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
24.06.2026
Терехов у Польщі домовився про виділення 47 млн євро Харкову: на що витратять


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ремонт доріг у Харкові: де вже виконали роботи, повідомили у мерії (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 14:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують виконувати поточні ремонти доріг та усувати локальні пошкодження покриття.".