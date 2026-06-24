Ремонт дорог в Харькове: где уже выполнили работы, сообщили в мэрии (фото)

В Харькове продолжают выполнять текущие ремонты дорог и устранять локальные повреждения покрытия. В частности, в пресс-службе горсовета отчитались, какие работы выполнили в Шевченковском районе.

По данным мэрии, специалисты КП «Дорремстрой» выполнили текущий ремонт проезжей части на улице Мирослава Мыслы. Площадь отремонтированного участка составляет 3 тыс. кв. м.

«Кроме того, коммунальщики устранили локальные повреждения покрытия на улицах Александры Беловой, Семена Кузнеца, Мирной и т.д. Также на этой неделе в районе прошли профилирование дорог на улицах Софиевской и Победной», — добавили в горсовете.

Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о завершении текущего ремонта двух дорог: Дергачи – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань. Обе дороги идут в сторону приграничья и часто подвергаются налетам FPV-дронов.