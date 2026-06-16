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Дороги ремонтируют в Харькове: где именно (фото)

Общество 17:50   16.06.2026
Оксана Якушко
Дороги ремонтируют в Харькове: где именно (фото) Фото: ХГС

Специалисты КП «Дорремстрой» продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть в Харькове, сообщает горсовет.

По ул. Дудинской коммунальщики меняют дорожное покрытие на участке площадью 3 тысячи кв. м. Также вдоль улицы мастера ремонтируют тротуар.

На сегодня специалисты уже завершили текущий ремонт проезжей части на ул. Мирослава Мысли. Теперь идет подготовка участков на ул. Солнечный и ул. Павла Тычины, чтобы их в дальнейшем асфальтировать.

В общей сложности ежедневно харьковские улицы ремонтируют около 250 работников и более 200 единиц спецтехники предприятия.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 17:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Дорремстрой» продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть в Харькове, сообщает горсовет.".