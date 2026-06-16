Харьков под атакой БпЛА – куда «прилетело» (дополняется)
16 июня около 10:40 мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне вновь обстреляли Харьков.
Дополнено в 11:20. В Холодногорском районе оккупанты атаковали гражданское предприятие, пострадал 68-летний мужчина – его госпитализировали.
«В Киевском районе падение вражеских дронов зафиксировали во дворе многоэтажки и территории церкви. Предварительно здесь никто не пострадал», – добавил начальник ХОВА.
Дополнено в 10:56. Еще один «прилет» зафиксировали в Киевском районе, сообщает мэр. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточняет: беспилотник упал на территорию многоэтажки.
Дополнено в 10:51. Терехов пишет, что в результате обстрела есть пострадавшие.
По его информации, российский беспилотник ударил по Холодногорскому району. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Новость будет дополняться.
Отметим, тревога в Харькове прозвучала еще в 01:24. Город оставался «красным» целую ночь, а утром опасность сохранялась. Громко было около 10:30. Тогда мониторинговые ТГ-каналы сообщали о работе ПВО, а также предупреждали, что на город летят БпЛА. В разных частях Харькова звучали взрывы – украинские защитники пытались сбить беспилотники.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 11:20;