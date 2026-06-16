Харьков под атакой БпЛА – куда «прилетело» (дополняется)

16 июня около 10:40 мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне вновь обстреляли Харьков.

Дополнено в 11:20. В Холодногорском районе оккупанты атаковали гражданское предприятие, пострадал 68-летний мужчина – его госпитализировали.

«В Киевском районе падение вражеских дронов зафиксировали во дворе многоэтажки и территории церкви. Предварительно здесь никто не пострадал», – добавил начальник ХОВА.

Дополнено в 10:56. Еще один «прилет» зафиксировали в Киевском районе, сообщает мэр. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточняет: беспилотник упал на территорию многоэтажки.

Дополнено в 10:51. Терехов пишет, что в результате обстрела есть пострадавшие.

По его информации, российский беспилотник ударил по Холодногорскому району. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Новость будет дополняться.

Отметим, тревога в Харькове прозвучала еще в 01:24. Город оставался «красным» целую ночь, а утром опасность сохранялась. Громко было около 10:30. Тогда мониторинговые ТГ-каналы сообщали о работе ПВО, а также предупреждали, что на город летят БпЛА. В разных частях Харькова звучали взрывы – украинские защитники пытались сбить беспилотники.