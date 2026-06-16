Харків під атакою БпЛА – куди “прилетіло” (доповнюється)
16 червня близько 10:40 мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову обстріляли Харків.
Доповнено о 10:56. Ще один “приліт” зафіксували в Київському районі, повідомляє мер. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнює: безпілотник упав на територію багатоповерхівки.
Доповнено о 10:51. Терехов пише, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
За його інформацією, російський безпілотник ударив по Холодногірському району. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає. Новина доповнюватиметься.
Зазначимо, тривога в Харкові пролунала ще о 01:24. Місто залишалося “червоним” цілу ніч, а вранці небезпека зберігалася. Гучно було близько 10:30. Тоді моніторингові ТГ-канали повідомляли про роботу ППО, а також попереджали, що місто летять БпЛА. У різних частинах Харкова лунали вибухи – українські захисники намагалися збити безпілотники.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 11:20;