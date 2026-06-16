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Харків під атакою БпЛА – куди “прилетіло” (доповнюється)

Події 11:20   16.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків під атакою БпЛА – куди “прилетіло” (доповнюється)

16 червня близько 10:40 мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову обстріляли Харків. 

Доповнено о 10:56. Ще один “приліт” зафіксували в Київському районі, повідомляє мер. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнює: безпілотник упав на територію багатоповерхівки.

Доповнено о 10:51. Терехов пише, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

За його інформацією, російський безпілотник ударив по Холодногірському району. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає. Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, тривога в Харкові пролунала ще о 01:24. Місто залишалося “червоним” цілу ніч, а вранці небезпека зберігалася. Гучно було близько 10:30. Тоді моніторингові ТГ-канали повідомляли про роботу ППО, а також попереджали, що місто летять БпЛА. У різних частинах Харкова лунали вибухи – українські захисники намагалися збити безпілотники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 11:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 червня близько 10:40 мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову обстріляли Харків. ".