Харків під атакою БпЛА – куди “прилетіло” (доповнюється)

16 червня близько 10:40 мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову обстріляли Харків.

Доповнено о 10:56. Ще один “приліт” зафіксували в Київському районі, повідомляє мер. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнює: безпілотник упав на територію багатоповерхівки.

Доповнено о 10:51. Терехов пише, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

За його інформацією, російський безпілотник ударив по Холодногірському району. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає. Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, тривога в Харкові пролунала ще о 01:24. Місто залишалося “червоним” цілу ніч, а вранці небезпека зберігалася. Гучно було близько 10:30. Тоді моніторингові ТГ-канали повідомляли про роботу ППО, а також попереджали, що місто летять БпЛА. У різних частинах Харкова лунали вибухи – українські захисники намагалися збити безпілотники.