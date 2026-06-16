Харків’янам рекомендують запастись водою на завтра – причина

У КП “Харківводоканал” попередили, що завтра, 17 червня, у частині Київського та Шевченківського районів не буде води з 08:00 до 17:00. Все через те, що фахівці проводитимуть роботи, пов’язані з підготовкою до осінньо-зимового періоду.

Таким чином, води не буде в абонентів, які проживають у частині Шевченківського району, обмеженої:

р. Лопань, окружною дорогою до сел. П’ятихатки, територією лісопарку, Харківським шосе, територією Центрального парку, вул. Дмитра Антоненка, вул. Саржинською, вул. Європейською, вул. Клочківською, вул. Феодосійською, вул. Аграрною, вул.Джанкойською, в’їздом 1-м Дорошенківським.

Також води не буде в частині Київського району, обмеженої:

Харківським шосе, територією лісопарку, сел. Жуковського (у т.ч. приватним сектором), вул. Копиленка, вул. Чуйківською, вул. Саперною, вул. Інтернатською, територією заводу “ФЕД”, вул. Г.Сковороди, вул.Саперною, р.Харків, вул.Ісаївською, вул.Шевченка, вул. Хотинською, вул. Бахмутською, пров.Гнєдича.