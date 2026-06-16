Харьковчанам рекомендуют запастись водой на завтра – причина

В КП «Харьковводоканал» предупредили, что завтра, 17 июня, в части Киевского и Шевченковского районов не будет воды с 08:00 до 17:00. Все из-за того, что специалисты будут проводить работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

Таким образом, воды не будет у абонентов, которые проживают в части Шевченковского района, ограниченной:

р. Лопань, окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией лесопарка, Харьковским шоссе, территорией Центрального парка, ул. Дмитрия Антоненко, ул. Саржинской, ул. Европейской, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Аграрной, ул.Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским;

Также воды не будет в части Киевского района, ограниченной:

Харьковским шоссе, по территории лесопарка, пос. Жуковского (в т.ч. частным сектором), ул. Копыленко, ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД», ул. Г.Сковороды, ул. Саперной, р. Харьков, ул. Исаевской, ул. Шевченко, ул. Хотинской, ул. Бахмутской, пер. Гнедича.