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Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение

Транспорт 21:35   06.07.2026
Елена Нагорная
Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение

В Харькове во вторник, 7 июля, с 10:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на проспекте Героев Харькова, в районе путепровода на пересечении с кольцевой дорогой (в направлении центра города).

Ограничения связаны с необходимостью провести ремонт контактной сети, сообщили в городском совете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Из-за ремонта в этот период также возможно увеличение интервалов движения троллейбусных маршрутов № 46 и 53. Водителей и пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 21:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ремонта возможно временное увеличение интервалов движения троллейбусных маршрутов № 46 и 53.".