Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение

В Харькове во вторник, 7 июля, с 10:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на проспекте Героев Харькова, в районе путепровода на пересечении с кольцевой дорогой (в направлении центра города).

Ограничения связаны с необходимостью провести ремонт контактной сети, сообщили в городском совете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Из-за ремонта в этот период также возможно увеличение интервалов движения троллейбусных маршрутов № 46 и 53. Водителей и пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.