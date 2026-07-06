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Девять погибших, почти полсотни пострадавших: Киев пережил массированную атаку

Происшествия 07:28   06.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять погибших, почти полсотни пострадавших: Киев пережил массированную атаку

Ночью 6 июля Киев пережил массированный обстрел. Враг выпускал на столицу баллистические ракеты и БпЛА. 

Атака началась после 01:30 – тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили: на столицу летит баллистика. Вскоре мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях и написал о работе ПВО.

Обстрел Киева 6 июля 2026

Первые «прилеты» зафиксировали в Голосеевском и Подольском районах. Там загорелись склады, «прилетело» по жилому дому, а также гаражному кооперативу. Детали разрушений сообщили в ГСЧС Украины.

  • В Подольском районе враг атаковал девятиэтажку. Разрушения зафиксировали с 9 по 5 этаж. 17 человек вывели на свежий воздух, 28 — спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается.
  • В Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произошло падение обломков на уровне 4 этажа, а в другом – начался пожар квартир на площади 150 квадратных метров. Также начался пожар в гаражном кооперативе.
  • В Голосеевском районе в результате атаки горит нежилое здание.

Обстрел Киева 6 июля 2026

Уже утром начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко подвел первые итоги массированного обстрела. По его информации, уже известно о девяти погибших, пострадали 46 человек, в том числе – пятеро детей.

«К сожалению, это не окончательная информация. Работы по спасению людей еще продолжаются», – добавил Ткаченко.

Обстрел Киева 6 июля 2026

Тем временем спасатели и другие профильные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела, а также ищут пострадавших.

Обстрел Киева 6 июля 2026

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 07:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 6 июля Киев пережил массированный обстрел. Враг выпускал на столицу баллистические ракеты и БпЛА. ".