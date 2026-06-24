Раненого и погибшую нашли через двое суток после «прилета» на Харьковщине

Женщина погибла, а мужчина получил ранения в результате удара по автомобилю вблизи села Писаревка на Золочевщине. По предварительным данным, «прилет» был двое суток назад, но людей нашли только сегодня утром.

«24.06.2026 в 06:44 поступила информация, что вблизи села Писаревка Золочевской громады в поврежденном от вражеского удара легковом авто ВАЗ обнаружено тело погибшей 78-летней женщины и раненый 59-летний мужчина с диагнозом: перелом нижней части голени, ожоги тела. После эвакуации мужчина доставлен в областную клиническую больницу. Тело женщины — в богодуховский морг. Предварительно попадание в автомобиль, где находились люди, случилось двое суток назад. Во время ротации военные наткнулись на место происшествия», — сообщил «Объективу» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Напомним, 20 июня утром российский FPV-дрон в Золочевской громаде убил учительницу начальной школы Ирину Емельяненко. В надежде спастись, женщина выскочила из машины, но дрон догнал ее и атаковал в лесополосе.