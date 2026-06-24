Пораненого та загиблу знайшли через дві доби після “прильоту” на Харківщині

Жінка загинула, а чоловік отримав поранення внаслідок удару по автівці поблизу села Писарівка на Золочівщині. За попередніми даними, “приліт” був дві доби тому, але людей знайшли лише сьогодні вранці.

“24.06.2026 о 06:44 надійшла інформація, що поблизу села Писарівка Золочівської громади в пошкодженому від ворожого удару легковому авто ВАЗ виявлено тіло загиблої 78-річної жінки та пораненого 59-річного чоловіка з діагнозом: перелом нижньої частини голені, опіки тіла. Після евакуації чоловіка доставлено до обласної клінічної лікарні. Тіло жінки – до богодухівського моргу. Попередньо, влучання в автівку, де знаходилися люди, сталося дві доби тому. Під час ротації військові натрапили на місце події”, – повідомив “Об’єктиву” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Нагадаємо, 20 червня вранці російський FPV-дрон у Золочівській громаді вбив учительку початкової школи Ірину Ємельяненко. У надії врятуватися жінка вискочила з машини, але дрон наздогнав її та атакував у лісосмузі.