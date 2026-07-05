Утренний «прилет» в Харькове: Терехов сообщил об ударе БпЛА по АЗС

Утром 5 июля российские военные атаковали беспилотником типа «Молния» заправочную станцию в Индустриальном районе Харькова.

Дополнено в 08:30. 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию, ей оказали помощь на месте.

07:38. О «прилете» в своем Telegram-канале сообщил городской голова Игорь Терехов. Информацию о масштабах разрушений, повреждений и возможных пострадавших в результате удара выясняют и уточняют.

Харьковчан призывают быть осторожными, так как воздушная тревога еще продолжается.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 4 июля Харьков атаковали БпЛА. Первое попадание зафиксировали около 10:00 возле заправки в Салтовском районе. Около 11:20 россияне ударили дроном по Киевскому району, пострадала 45-летняя женщина. В 12:30 был «прилет» реактивного «Шахеда» по Слободскому району. Удар пришелся по территории гражданского предприятия. Загорелись шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадали женщина и ребенок – у них острая реакция на стресс.