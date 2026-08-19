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Мутанты-переростки появились в Осколе – в DeepState объяснили, кто они

Украина 07:57   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мутанты-переростки появились в Осколе – в DeepState объяснили, кто они

Аналитики проекта DeepState рассказали, что враг начал активно применять новую технику дезинформации. Россияне генерируют видео при помощи искусственного интеллекта для того, чтобы показывать неправдивые продвижение войск РФ.

Так на днях оккупанты распространили видео, на котором якобы есть подтверждение инфильтрации ВС РФ на окраине населенного пункта Оскол.

«На созданном ИИ-видео можно заметить целые сгенерированные дома, а местами нейронка заменила ангары частными домами. На видео кацапские военные еще и смотрятся как мутанты-переростки», – отметили аналитики.

Они также объяснили: вероятно генерирование подобных видео связано с тем, что желающих пойти, показательно воткнуть флаг для красивой картинки и умереть становится все меньше. А значит фейковые «победы» решили просто генерировать.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 07:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState рассказали, что враг начал активно применять новую технику дезинформации.".