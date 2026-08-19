Мутанти-переростки з’явилися в Осколі – у DeepState пояснили, хто вони

Аналітики проєкту DeepState розповіли, що ворог почав активно застосовувати нову техніку дезінформації. Росіяни генерують відео за допомогою штучного інтелекту для того, щоб показувати неправдиве просування військ РФ.

Так днями окупанти розповсюдили відео, на якому нібито є підтвердження інфільтрації ЗС РФ на околиці населеного пункту Оскол.

“На створеному АІ-відео можна помітити цілі згенеровані будинки, а місцями нейронка замінила ангари на приватні будинки. На відео кацапські військові ще й виглядають як мутанти-переростки”, – зазначили аналітики.

Вони також пояснили: ймовірно генерування подібних відео пов’язане з тим, що охочих піти, показово встромити прапор для красивої картинки і померти стає дедалі менше. Отже, фейкові “перемоги” вирішили просто генерувати.