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Влаштував нічний дебош біля будинку в Харкові: чоловіку вручили підозру

Події 12:31   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Влаштував нічний дебош біля будинку в Харкові: чоловіку вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру в хуліганстві чоловіку, який, за даними слідства, голосно кричав, лаявся та пошкодив автомобіль поблизу багатоповерхівки у Харкові.

Подія сталася вночі ще 16 червня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«50-річний чоловік перебуваючи поблизу будинку почав голосно кричати, бити по вхідних дверях під’їзду та висловлюватися нецензурною лайкою на адресу місцевих жителів, які намагалися припинити його дії. Не реагуючи на зауваження, порушник підійшов до припаркованого автомобіля та зламав зовнішнє дзеркало заднього огляду», – зазначили у поліції.

Власниці авто завдано шкоди на понад 5,3 тис. грн.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання у вигляді штрафу, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, правоохоронці вручили підозри сімом хлопцям, які, за даними слідства, під градусом влаштували погром у гуртожитку в Індустріальному районі та травмували місцеву мешканку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 12:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру в хуліганстві чоловіку, який, за даними слідства, голосно кричав, лаявся та пошкодив автомобіль поблизу багатоповерхівки у Харкові.".