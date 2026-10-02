Live
  • Пт 02.10.2026
  • Харків  +7°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Смертельний удар КАБами; похмурий прогноз NYT для Харкова – підсумки 2 жовтня

Оригінально 23:00   02.10.2026
Оксана Горун
Смертельний удар КАБами; похмурий прогноз NYT для Харкова – підсумки 2 жовтня

КАБами по приватному сектору двох районів Харкова поцілили росіяни. NYT повідомляє про план найбільш потужного удару по енергетиці України, який готує РФ. FPV атакують усе, що рухається дорогами Золочівської громади. “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

КАБи влучили по приватному сектору: є загиблі та постраждалі

КАБами по Харкову вдарили росіяни сьогодні вдень. Прильоти були по приватному сектору в Слобідському та Немишлянському районах. У Немишлянському бомба повністю зруйнувала приватний будинок, загинули дві жінки 66 та 80 років. Ще близько десяти будинків поряд пошкоджені. У Слобідському районі влучання було між приватними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Пошкоджені також офісні будівлі та навчальний заклад. Кількість постраждалих сягнула 32, серед них – 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка.

Двоє людей загинули внаслідок атак російських FPV-дронів у Золочівській громаді

Один удар був по цивільній автівці, що рухалася дорогою Золочів — Дергачі поблизу села Миронівка. За даними обласної прокуратури, загинув водій 66 років – мешканець села Довжик. На дорозі Сковородинівка – Писарівка FPV поцілив по трактору, загинув 50-річний механізатор.

удар по Золочівській громаді

NYT пише про найпотужніший удар по енергетиці, який готує РФ

Харків, Київ і Одеса стануть головними цілями потужного удару по енергетиці, який готує РФ. Про це повідомило видання “The New-York Times” із посиланням на перехоплений російський план. Його деталі представив партнерам у Парижі міністр енергетики України Денис Шмигаль. А джерела передали журналістам. Згідно з цим планом, окупанти планують здійснити найпотужніший удар по об’єктах критичної інфраструктури України з використанням близько тисячі ракет, а також БпЛА та авіабомб. Мета – відключити великі українські міста від електроенергії, тепла та води. Зокрема, електро- та теплопостачання загарбники хочуть скоротити на 90%. Автори матеріалу відзначили: “Чи виконає Росія стратегію, викладену в документі, і чи досягне вона успіху, якщо це зробить – ще доведеться побачити”.

Передзимової паніки в Харкові не спостерігають

Міський голова Ігор Терехов зазначив: населення міста наразі – близько 1,4 млн. Тенденцій щодо виїзду мешканців не спостерігають. У Харкові продовжують створювати “енергетичні острови”. Однак вони – не панацея від усіх бід. Мер пояснив: енергетичний острів дозволяє автономно існувати певним мікрорайонам Харкова, але не всьому місту. Однак саме завдяки таким “островам” вдалося пережити минулу зиму.

Чотирьох харків’ян підозрюють у роботі на ГРУ

Служба безпеки України заявила про викриття цілої агентурної мережі в Харкові, яка займалася коригуванням ударів по місту та стежила за українськими військовими. Фігуранти справи – три чоловіки та жінка. Двоє чоловіків працювали у відділі безпеки компанії мобільного зв’язку, жінка – співробітниця оборонного підприємства. Усіх підозрюваних затримали.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

На Харківщині автомобіль на смерть збив на «зебрі» 10-річну дівчинку

П’ятихатки, Саржин Яр: де з’являться нові модульні укриття в Харкові

FPV дрон прицільно атакував автомобіль газовиків на Харківщині

Автор: Оксана Горун

Популярно

Смертельний удар КАБами; похмурий прогноз NYT для Харкова – підсумки 2 жовтня
Смертельний удар КАБами; похмурий прогноз NYT для Харкова – підсумки 2 жовтня
02.10.2026, 23:00
Засновника мережі “Клас” Лобановського поховали на Алеї почесних громадян
Засновника мережі “Клас” Лобановського поховали на Алеї почесних громадян
02.10.2026, 20:09
Вибухи у Харкові: вдарили КАБи, загиблі та постраждалі (доповнюється)
Вибухи у Харкові: вдарили КАБи, загиблі та постраждалі (доповнюється)
02.10.2026, 19:33
Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня
Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня
02.10.2026, 20:41
Чи виїжджають люди з Харкова та чи панікують містяни – Терехов
Чи виїжджають люди з Харкова та чи панікують містяни – Терехов
02.10.2026, 12:18
На Харківщині автомобіль на смерть збив на “зебрі” 10-річну дівчинку
На Харківщині автомобіль на смерть збив на “зебрі” 10-річну дівчинку
02.10.2026, 21:12

Новини за темою:

02.10.2026
FPV дрон прицільно атакував автомобіль газовиків на Харківщині
02.10.2026
По Харкову вдарив БпЛА: горить авто
02.10.2026
Вибухи у Харкові: вдарили КАБи, загиблі та постраждалі (доповнюється)
02.10.2026
Скільки ще підземних шкіл потрібно побудувати у Харкові, повідомив мер
02.10.2026
“Енергетичні острови” – не панацея від усіх бід” – Терехов (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Смертельний удар КАБами; похмурий прогноз NYT для Харкова – підсумки 2 жовтня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КАБами по приватному сектору двох районів Харкова поцілили росіяни. “Об’єктив” нагадує головні новини дня".