Смертельний удар КАБами; похмурий прогноз NYT для Харкова – підсумки 2 жовтня

КАБами по приватному сектору двох районів Харкова поцілили росіяни. NYT повідомляє про план найбільш потужного удару по енергетиці України, який готує РФ. FPV атакують усе, що рухається дорогами Золочівської громади. “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

КАБами по Харкову вдарили росіяни сьогодні вдень. Прильоти були по приватному сектору в Слобідському та Немишлянському районах. У Немишлянському бомба повністю зруйнувала приватний будинок, загинули дві жінки 66 та 80 років. Ще близько десяти будинків поряд пошкоджені. У Слобідському районі влучання було між приватними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Пошкоджені також офісні будівлі та навчальний заклад. Кількість постраждалих сягнула 32, серед них – 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка.

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Один удар був по цивільній автівці, що рухалася дорогою Золочів — Дергачі поблизу села Миронівка. За даними обласної прокуратури, загинув водій 66 років – мешканець села Довжик. На дорозі Сковородинівка – Писарівка FPV поцілив по трактору, загинув 50-річний механізатор.

Харків, Київ і Одеса стануть головними цілями потужного удару по енергетиці, який готує РФ. Про це повідомило видання “The New-York Times” із посиланням на перехоплений російський план. Його деталі представив партнерам у Парижі міністр енергетики України Денис Шмигаль. А джерела передали журналістам. Згідно з цим планом, окупанти планують здійснити найпотужніший удар по об’єктах критичної інфраструктури України з використанням близько тисячі ракет, а також БпЛА та авіабомб. Мета – відключити великі українські міста від електроенергії, тепла та води. Зокрема, електро- та теплопостачання загарбники хочуть скоротити на 90%. Автори матеріалу відзначили: “Чи виконає Росія стратегію, викладену в документі, і чи досягне вона успіху, якщо це зробить – ще доведеться побачити”.

Міський голова Ігор Терехов зазначив: населення міста наразі – близько 1,4 млн. Тенденцій щодо виїзду мешканців не спостерігають. У Харкові продовжують створювати “енергетичні острови”. Однак вони – не панацея від усіх бід. Мер пояснив: енергетичний острів дозволяє автономно існувати певним мікрорайонам Харкова, але не всьому місту. Однак саме завдяки таким “островам” вдалося пережити минулу зиму.

Служба безпеки України заявила про викриття цілої агентурної мережі в Харкові, яка займалася коригуванням ударів по місту та стежила за українськими військовими. Фігуранти справи – три чоловіки та жінка. Двоє чоловіків працювали у відділі безпеки компанії мобільного зв’язку, жінка – співробітниця оборонного підприємства. Усіх підозрюваних затримали.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

На Харківщині автомобіль на смерть збив на «зебрі» 10-річну дівчинку

П’ятихатки, Саржин Яр: де з’являться нові модульні укриття в Харкові

FPV дрон прицільно атакував автомобіль газовиків на Харківщині