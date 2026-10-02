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Удари по авто та трактору: дві людини загинули на Харківщині

Події 12:00   02.10.2026
Вікторія Яковенко
Удари по авто та трактору: дві людини загинули на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

Через удари РФ по Золочівській громаді 2 жовтня загинули дві людини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вранці окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю, який рухався дорогою поблизу села Миронівка. Внаслідок прямого влучання загинув 66-річний чоловік.

“Ще одного удару дроном військові РФ завдали по трактору, що їхав дорогою Сковородинівка — Писарівка. На жаль, 50-річний механізатор також загинув”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, шестеро людей постраждали через російські удари по Харківщині, повідомив у ранковому зведенні 2 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 12:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удари РФ по Золочівській громаді 2 жовтня загинули дві людини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".