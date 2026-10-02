Новини Харкова — головне 2 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».

08:42

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв

Майже всі атаки зафіксували на півночі від Харкова, пише Генштаб ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 штурмів ворога в районі Лимана, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчої та Радьківки. На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися один раз біля Новоосинового.

07:35

Що летіло вночі на Харків та область

Вночі росіяни атакували Харківщину КАБами та безпілотниками. Так о 01:43 на регіон ворог випустив авіабомби, писали у Повітряних силах ЗСУ.

Повторні пуски КАБів зафіксували о 03:00. Після цього моніторингові ТГ-канали почали фіксувати ударні БпЛА у різних частинах області. Здебільшого, вони не долітали до цілей, а просто пропадали з радарів.

Інформації про “прильоти” та вибухи у Харкові не було. Станом на 07:35 у Харкові та області без нових загроз.