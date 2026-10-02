Live
  • Пт 02.10.2026
  • Харків  +7°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Новини Харкова — головне 2 жовтня: як минула ніч

Події 08:42   02.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 2 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».

08:42

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв

Майже всі атаки зафіксували на півночі від Харкова, пише Генштаб ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 штурмів ворога в районі Лимана, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчої та Радьківки. На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися один раз біля Новоосинового.

07:35

Що летіло вночі на Харків та область

Вночі росіяни атакували Харківщину КАБами та безпілотниками. Так о 01:43 на регіон ворог випустив авіабомби, писали у Повітряних силах ЗСУ.

Повторні пуски КАБів зафіксували о 03:00. Після цього моніторингові ТГ-канали почали фіксувати ударні БпЛА у різних частинах області. Здебільшого, вони не долітали до цілей, а просто пропадали з радарів.

Інформації про “прильоти” та вибухи у Харкові не було. Станом на 07:35 у Харкові та області без нових загроз.

Читайте також: Сьогодні 2 жовтня 2026 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Синєгубов: шість мешканців Харківщини постраждали за добу через “прильоти”
Синєгубов: шість мешканців Харківщини постраждали за добу через “прильоти”
02.10.2026, 08:54
Сьогодні 2 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 жовтня 2026: яке свято та день в історії
02.10.2026, 06:00
Нові маршрути Укрзалізниці для Харківщини, нагорода Kraken: підсумки 1 жовтня
Нові маршрути Укрзалізниці для Харківщини, нагорода Kraken: підсумки 1 жовтня
01.10.2026, 23:00
Як виживає Харківщина після скасування маршрутів електричок
Як виживає Харківщина після скасування маршрутів електричок
02.10.2026, 07:30
З 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду
З 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду
01.10.2026, 20:53
Новини Харкова — головне 2 жовтня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 2 жовтня: як минула ніч
02.10.2026, 08:42

Новини за темою:

02.10.2026
Синєгубов: шість мешканців Харківщини постраждали за добу через “прильоти”
02.10.2026
Трамвай №5 у Харкові сьогодні їде по-іншому – мерія
01.10.2026
Нові маршрути Укрзалізниці для Харківщини, нагорода Kraken: підсумки 1 жовтня
01.10.2026
Заплановані роботи: без світла будуть мешканці Київського району в неділю
01.10.2026
До кінця жовтня в Харкові перекриють вулицю – де заборонять проїзд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 2 жовтня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 08:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».".