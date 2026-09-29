Сьогодні 29 вересня: який день в історії

29 вересня – День пам’яті трагедії Бабиного Яру. У цей день 1399 року зречення від престолу Англії під примусом підписав король Річард II. У 1913-му таємничо зник винахідник Рудольф Дізель. У 1922-му заманили в пастку та заарештували отаманів Холодного Яру. У 1938-му в Харкові винесли смертний вирок бандуристу Гнату Хоткевичу. У 2023-му з Синьківки на Харківщині евакуювали п’ять останніх місцевих мешканців. Також 29 вересня в різні роки народилися драматург Іван Карпенко-Карий та історик, голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський.

Свята та пам’ятні дати 29 вересня

29 вересня в Україні та в усьому світі під егідою ООН проходить День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

Сьогодні – День міста Маріуполь.

У світі – Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи.

Також сьогодні: Всесвітній день серця, День отоларинголога.

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29 вересня в історії

29 вересня 1399 року зречення від престолу Англії під примусом підписав король Річард II. На цьому перервалася старша гілка спадкоємства Плантагенетів. Докладніше.

29 вересня 1845 року на Кропивниччині народився майбутній видатний український драматург Іван Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич). Докладніше.

29 вересня 1866 року народився Михайло Грушевський – майбутній голова Центральної Ради Української Народної Республіки, історик, політик та автор найповнішої історії України – багатотомної “Історії України-Руси”. Докладніше.

29 вересня 1913 року таємниче зник Рудольф Дізель – винахідник двигуна, названого на його честь. Дізель вирушив у подорож через Ла-Манш: на пароплаві “Дрезден” він мав дістатися з Антверпена до Великої Британії. Увечері 29 вересня його бачили востаннє: винахідник повечеряв і пішов у свою каюту, розпорядившись, коли його розбудити. Але вранці його каюта була порожньою, а ліжко – незайманим.

“Зникнення Дізеля приголомшило світ. Завдяки численним патентам він здавався надзвичайно заможним і був титаном винахідництва. Однак після його зникнення та офіційного визнання смерті нові подробиці показали, що насправді він мав серйозні борги через невдалі інвестиції та страждав від проблем зі здоров’ям, писала Дженніфер Латсон для журналу “TIME”. Хоча його смерть офіційно визнали самогубством, загадкові обставини навколо неї ще багато років тримали Дізеля в центрі уваги. Деякі прихильники теорій змови були переконані, що його вбили німецькі шпигуни через значення дизельного двигуна для ранніх конструкцій підводних човнів, або що конкуренти у світі бізнесу хотіли його усунути. З роками з’являлися й інші історії”, – відзначає видання Смітсонівського інституту Smithsonian.

Деякі конспірологи навіть стверджували, що Дізель живий і його нібито бачили в Канаді. Утім 10 жовтня 1913 року з моря підняли тіло чоловіка. Його виявив екіпаж нідерландського лоцманського судна “Coertsen”. Опізнати його було неможливо через сильний розклад. Але син Дізеля опізнав особисті речі батька, що були на тілі. Остаточно обставини смерті винахідника не встановили до наших часів.

29 вересня 1922 року більшовицькі агенти заарештували більшість отаманів Холодноярської Республіки, влаштувавши для них пастку – фейковий “з’їзд” у Звенигородці Черкаської області. Докладніше.

29 вересня 1938 року особлива трійка УНКВС по Харківській області засудила до розстрілу за участь у контрреволюційній організації та шпигунстві на користь Німеччини українського письменника та бандуриста Гната Хоткевича. Його розстріляли 8 жовтня 1938 року.

29 вересня 1941 року у Бабиному Яру у Києві нацисти розстріляли близько 22 тисяч євреїв. Це був перший із двох днів наймасовіших розстрілів. Докладніше.

29 вересня 2023 року зі Синьківки під Куп’янськом вивезли останніх цивільних. Докладніше.

Церковне свято 29 вересня

29 вересня вшановують пам’ять преподобного Киріака, пустельника. Докладніше.

Народні прикмети

Чим тепліший і сухіший цей день, тим пізніше настане зима.

Якщо листя пожовкло, але не опадає, то осінь буде затяжною.

Якщо 29 вересня пішов дощ, то жовтень буде дощовим.

Що не можна робити 29 вересня

Не можна стригти нігті та волосся.

Не можна паритися в лазні.

Не можна надягати брудний або сильно зношений одяг.

День не підходить для початку нових справ, влаштування на роботу, переїзду або далекої поїздки.

Не можна брати в гострі та ріжучі предмети – високий ризик отримати поранення.