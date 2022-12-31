Сьогодні 31 грудня: яке свято та день в історії

31 грудня – напередодні Нового року. За церковним календарем – пам’ять мученика Севастіана та його воїнів. Цього дня було створено Британську Ост-Індську компанію, а в Харкові народився Гнат Хоткевич.

Свята та пам’ятні дати 31 грудня

31 грудня в Україні та світі – переддень Нового року.

31 грудня в історії

31 грудня 1600 року своїм указом королева Єлизавета I створила легендарну Британську Ост-Індську компанію. Підприємство мало зовсім інші можливості та повноваження, ніж сучасні корпорації. Адже компанія здійснювала колонізацію Індії та низки країн Сходу. Тому вона мала військові й навіть урядові функції. Ост-Індійська компанія на початку своєї історії мала 125 акціонерів та капітал у 72 тисячі фунтів стерлінгів. Керували нею губернатор і рада директорів, відповідальна перед зборами акціонерів. Крім своєї головної мети – колонізації Індії та налагодження монопольної торгівлі бажаними європейцями товарами (прянощами, шовком, дорогоцінним камінням, чаєм тощо), компанія мала інтереси і за межами Індії. Зокрема, британці, виходячи із торгових інтересів, намагалися захопити частину території сучасної ПАР та зайняли острів Святої Олени. Саме війська Ост-Індійської компанії охороняли на острові Святої Олени Наполеона Бонапарта. Відома компанія й тим, що саме надання їй надзвичайних привілеїв у торгівлі чаєм у США спровокували так зване “Бостонське чаювання” та подальшу війну за незалежність США.

31 грудня 1877 року в Харкові народився український письменник, мистецтвознавець, бандурист та театральний діяч Гнат Хоткевич. Перший етап його харківського життя тривав до 1906 року. За цей час Хоткевич закінчив Харківське реальне училище та технічний факультет Харківського технологічного інституту. Він навіть встиг попрацювати залізничним інженером на Харківсько-Миколаївській залізниці та розробив власний проєкт дизельного поїзда. Хоткевич брав участь у керівництві політичним страйком у 1905 році, і за це зазнав переслідувань і був змушений переїхати на Галичину, яка була тоді у складі Австро-Угорщини. Там розпочав художнє життя, потім переїхав до Києва, де виступав із лекціями, редагував журнал, виступав із концертами на бандурі. 1915 року був висланий за межі України та жив у Воронежі до 1917 року.

Хоча більшовицька окупація України не викликала у Хоткевича захоплення, він все ж таки повернувся на батьківщину і з 1920 року включився до літературно-мистецького життя. Працював викладачем у Харківській області – у сучасних Дергачах та Харківському музично-драматичному інституті. У 1920-ті – на початку 1930-х Хоткевич був одним із найпопулярніших письменників в Україні. Протягом 1928 – 1932 років збірку його творів видали у восьми томах. Проте 1932 року харків’янин під час масових репресій потрапив у немилість до влади. Його твори заборонили. У другій половині 1930-х Хоткевича заарештували. А 29 вересня 1938 року особлива трійка УНКВС по Харківській області засудила його до розстрілу за “участь у контрреволюційній організації та шпигунстві на користь Німеччини”. Його розстріляли 8 жовтня 1938 року.

31 грудня 1999 року російський президент Борис Єльцин підклав свиню всьому світу, коли пішов у відставку та призначив своїм наступником Володимира Путіна.

Церковне свято 31 грудня

31 грудня християни вшановують пам’ять мученика Севастіана та його воїнів.

Святий мученик Севастіан за імператорів-співправителів Діоклетіана і Максиміана обіймав посаду начальника палацової варти. При цьому він був таємним християнином і багато допомагав братам по вірі. Одного разу він допоміг укріпитися у вірі ув’язнененим братам-християнам Маркелліну і Марку. Проповідь Севастіана була настільки сильною, що вразила й царського стражника Нікострата, чию жінку святий зцілив. Поступово кількість тих, хто захотів хрещення, зросла до 1400. Люди прийняли хрещення, частина з них виїхала з Рима, розуміючи, що стануть жертвами переслідувань. Інші ж свідомо залишилися, аби мучеництво за свою віру. Кожний із них прийняв муки та був жорстоко вбитий. Останнім за Христа постраждав сам святий Севастіан. Його допитував особисто імператор Діоклетіан і наказав відвести святого за місто, прив’язати до дерева та пронизати стрілами. Дружина сановника Кастула, Ірина, прийшла вночі, щоб поховати святого Севастіана, але знайшла його живим і принесла до свого дому. Святий Севастіан незабаром вилікувався від ран. Християни вмовляли його піти з Риму, але він відмовився. Підійшовши до язичницького храму, святий побачив імператорів, що прямували туди, і публічно заявив, що вони – нечисті. Тоді Діоклетіан наказав відвести святого мученика на іподром і стратити. Святого Севастіана вбили, а тіло його кинули у сміттєвий рів.

Народні прикмети

Сніг при ходьбі не хрумтить – незабаром настане потепління.

Поля снігом не вкрилися – рік буде неврожайним.

Що не можна робити 31 грудня

Не можна сваритися у новорічну ніч.

Не можна проводити день у старому або брудному одязі та неприбраному будинку