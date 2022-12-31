Сегодня 31 декабря: какой праздник и день в истории

31 декабря – канун Нового года. По церковному календарю – память мученика Севастиана и его воинов. В этот день была создана Британская Ост-Индская компания, а в Харькове родился Гнат Хоткевич.

Праздники и памятные даты 31 декабря

31 декабря в Украине и мире – канун Нового года.

31 декабря в истории

31 декабря 1600 года своим указом королева Елизавета I создала легендарную Британскую Ост-Индскую компанию. Предприятие имело совсем другие возможности и полномочия, чем современные корпорации. Ведь компания осуществляла колонизацию Индии и ряда стран Востока. Поэтому у нее были военные и даже правительственные функции. Ост-Индийская компания в начале своей истории имела 125 акционеров и капитал в 72 тысячи фунтов стерлингов. Управляли ею губернатор и совет директоров, ответственный перед собранием акционеров. Кроме своей главной цели – колонизации Индии и налаживания монопольной торговли желанными европейцами товарами (пряностями, шелком, драгоценными камнями, чаем и т.д.), компания имела интересы и за пределами Индии. В частности, британцы, исходя из торговых интересов, пытались захватить часть территории современной ЮАР и заняли остров Святой Елены. Именно войска Ост-Индийской компании охраняли на острове Святой Елены Наполеона Бонапарта. Известна компания и тем, что именно предоставление ей чрезвычайных привилегий в торговле чаем в США спровоцировали так называемое «Бостонское чаепитие» и последующую войну за независимость США.

31 декабря 1877 года в Харькове родился украинский писатель, искусствовед, бандурист и театральный деятель Гнат Хоткевич. Первый этап его харьковской жизни длился до 1906 года. За это время Хоткевич окончил Харьковское реальное училище и технический факультет Харьковского технологического института. Он даже успел поработать железнодорожным инженером на Харьковско-Николаевской железной дороге и разработал собственный проект дизельного поезда. Хоткевич участвовал в руководстве политической забастовкой в 1905 году, и за это подвергся преследованиям и был вынужден переехать на Галицию, которая была тогда в составе Австро-Венгрии. Там начал художественную жизнь, потом переехал в Киев, где выступал с лекциями, редактировал журнал, выступал с концертами на бандуре. В 1915 году был выслан за пределы Украины и жил в Воронеже до 1917 года.

Хотя большевистская оккупация Украины не вызвала у Хоткевича восторга, он все же вернулся на родину и с 1920 года включился в литературно-художественную жизнь. Работал преподавателем в Харьковской области – в современных Дергачах и Харьковском музыкально-драматическом институте. В 1920-е – начале 1930-х Хоткевич был одним из самых популярных писателей в Украине. В течение 1928 – 1932 годов собрание его произведений вышло в восьми томах. Однако в 1932 году харьковчанин во время массовых репрессий попал в немилость к власти. Его произведения запретили. Во второй половине 1930-х годов Хоткевича арестовали. А 29 сентября 1938 года особая тройка УНКВД по Харьковской области приговорила его к расстрелу за «участие в контрреволюционной организации и шпионаже в пользу Германии». Его расстреляли 8 октября 1938 года. А реабилитировали посмертно в 1956 году.

31 декабря 1999 года российский президент Борис Ельцин подложил свинью всему миру, когда ушел в отставку и назначил своим преемником Владимира Путина.

Церковный праздник 31 декабря

31 декабря христиане чтят память мученика Севастиана и его воинов.

Святой мученик Севастиан при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане занимал должность начальника дворцового караула. При этом он был тайным христианином и много помогал братьям по вере. Однажды он помог укрепиться в вере заключенным братьям-христианам Маркеллину и Марку. Проповедь Севастиана была настолько сильной, что поразила и царского стражника Никострата, чью жену святой исцелил. Постепенно количество захотевших принять крещение возросло до 1400. Люди приняли крещение, часть из них уехала из Рима, понимая, что они станут жертвами преследований. Другие же сознательно остались, чтобы принять мученичество за свою веру. Каждый из них принял мучения и был жестоко убит. Последним за Христа пострадал сам святой Севастиан. Его допрашивал лично император Диоклетиан и отдал приказ отвести святого за город, привязать к дереву и пронзить стрелами. Жена сановника Кастула, Ирина, пришла ночью, чтобы похоронить святого Севастиана, но нашла его вживым и принесла в свой дом. Святой Севастиан вскоре излечился от ран. Христиане уговаривали его уйти из Рима, но он отказался. Подойдя к языческому храму, святой увидел императоров, направлявшихся туда, и публично заявил, что они нечестивцы. Тогда Диоклетиан приказал отвести святого мученика на ипподром и казнить. Святого Севастиана убили, а тело его бросили в мусорный ров.

Народные приметы

Снег при ходьбе не хрустит – скоро наступит потепление.

Поля снегом не укрылись – год будет неурожайным.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя ссориться в новогоднюю ночь.

Нельзя проводить день в старой или грязной одежде и неубранном доме