Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії

17 березня 1917 року було створено Українську Центральну Раду. 1874 року народився президент Карпатської України Августин Волошин. 1969 року киянка за походженням Голда Меїр стала прем’єркою Ізраїлю. Рік тому в Харкові цього дня від обстрілу спалахнув ринок “Барабашово”.

Свята та пам’ятні дати 17 березня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають. Немає визначних світових подій.

17 березня в історії

17 березня 1874 року народився майбутній перший та єдиний президент Карпатської України Августин Волошин.

Він походив із сім’ї сільського священника. Завершив гімназію в Ужгороді. Волошина висвятили у священники. Він служив капеланом. Також мав педагогічну освіту. Був професором та директором учительської семінарії в Ужгороді. Був почесним головою “Просвіти”. Наприкінці 1919 року увійшов до складу Директорії Підкарпатської Русі, став засновником та керівником Народно-християнської партії. Під час конгресу Першої Центральної Руської Народної Ради 4 вересня 1938-го Волошин проголосив політичну позицію своєї партії: “Нікому не хочемо робити кривди. Хочемо, щоб у нашій країні запанувала правда, право й справедливість! Хочемо, щоб перестала біологічна політика нищення всього, що є українське”. Восени 1938-го Волошина обрали прем’єр-міністром автономної Карпатської України. 14 березня 1939-го в умовах наступу угорських окупантів він проголосив незалежність Карпатської України, наступного дня Волошина обрали президентом. Однак відбити угорський наступ, підтриманий керівництвом Третього Рейху, карпатські січовики не мали змоги. Волошин змушений був емігрувати до Праги, де завідував кафедрою педагогіки Українського вільного університету. У травні 1945-го його заарештували радянські спецслужби та вивезли до СРСР. Помер у тюремній лікарні Бутирської в’язниці у Москві 19 липня 1945 року.

17 березня 1917 року у Києві створили Українську Центральну Раду.

За кілька днів до цього, дізнаючись про події Лютневої революції у Петрограді, українські поступівці (члени Товариства українських поступівців) почали збиратися щодня в клубі “Родина”. Вони обговорювали події, але поки що не наважувалися на якісь радикальні кроки. В один із днів, 16 березня, на зустрічі зібралося вже 100 представників різних українських організацій, студентства, військових та духовенства. Тоді виникла ідея заснування Центральної Ради. Розпочати вирішили з ядра до 25 осіб і далі доповнювати делегатами з інших регіонів України. УЦР мала скликати Національний конгрес для виборів постійного українського парламенту – Центральної Ради. Головою УЦР заочно обрали історика Михайла Грушевського. На той момент його не було в Києві, він перебував у засланні, проте вже за кілька днів звільнився та повернувся до України.

Збори, на яких приймали ці рішення, розпочалися ще 16 березня, але тривали й наступного дня. 17 березня УЦР телеграмою повідомила Тимчасовий уряд у Петрограді про своє створення. Тож саме 17 березня вважають днем заснування Української Центральної Ради.

17 березня 1943 року сталася одна з трагічних подій часів Другої світової війни та окупації України – Різанина в Ремелі. Цього дня спільний військовий підрозділ нацистських есесівців та польського батальйону шуцманшафту знищив населення села Ремель на Західній Україні. З понад 500 мешканців вдалося вижити лише 73 людям. Учнів місцевої школи спалили живцем в одному з господарських будинків.

Ця акція була нібито каральною – за діяльність УПА проти німецьких загарбників. Однак підтверджень, що в селі був осередок УПА, вбивці не збирали. Вони просто мстилися за напад воїнів Української повстанської армії на нацистську комендатуру в містечку Олександрія, а також залізничний міст. Напади сталися на початку березня. А місцевий польський поміщик Колодзєйчик навмисно надав нацистам неправдиву інформацію про те, що в Ремелі є осередок УПА. Не зрозуміло, на яку вигоду для себе розраховував Колодзєйчик, але заслужив лише смерть. Один із небагатьох мешканців села, що вижили, – місцевий хлопець зумів пробратися до будинку поміщика та вбив його. Ім’я месника невідоме.

17 березня 1969 року уродженка Києва Голда Меїр стала прем’єр-міністеркою Ізраїлю.

Насправді з Києвом Меїр пов’язує не так багато. Незабаром після її народження сім’я через єврейські погроми переїхала до США. Там і зростала майбутня державна діячка Ізраїлю. У 1921 році вона з чоловіком і сестрою вирушила до Палестини, де вони вступили в кібуц Мерхавія. Голда стала делегаткою сіоністського конгресу й тоді познайомилася з багатьма майбутніми ізраїльськими політиками, зокрема Давидом Бен-Гуріоном. Під час Другої світової війни Меїр агітувала євреїв приєднатися до Британії та завербувала близько 33 тисяч сіоністів до лав Британських збройних сил. Працюючи в Британії, Меїр при цьому судилася з державою в 1943 році – з питань управління Палестиною. Відразу після проголошення у 1948 році Держави Ізраїль Меїр стала її першим послом у СРСР. Далі була депутаткою Кнесета, міністеркою кількох міністерств, а згодом обрана прем’єр-міністеркою.

17 березня 1995 року Верховна Рада України скасувала неконституційну посаду президента Криму. Посаду створила 13 жовтня 1993 року Верховна Рада Криму. В автономній республіці навіть встигли провести вибори у 1994 році та обрати першого та єдиного президента – Юрія Мєшкова. 17 березня 1995 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про скасування Конституції та деяких законів Автономної Республіки Крим”. На цьому історія самопризначень президентів у Криму завершилась.

17 березня 2000 року в Уганді сталося одне з наймасовіших (якщо не наймасовіше) самогубств на релігійному ґрунті. Себе підпалили в закритому приміщенні близько тисячі членів релігійної секти “Заповіді Божі”. Радикальну секту створила колишня повія Кредонія Мверінда у 1989 році. Більшістю її послідовників були люди, які зазнавали життєвих труднощів: пережили етнічні чистки, мали невиліковні захворювання, були носіями СНІДу. Як і значна кількість сект, “Заповіді Божі” у своїй “ідеології” використала концепцію кінця світу. Він мав настати зі зміною тисячоліть – 1 січня 2000 року. Коли ж нічого не сталося, лідерка секції “призначила” кінець світу самостійно – на 17 березня. Цього дня вона зібрала своїх віруючих у будівлі релігійної громади. Вони забили вікна дошками, потім облили будівлю 100 галонами бензину та підпалили себе. Що характерно, сама Мверінда на той світ не збиралася – вона зникла. А поліція, розслідуючи справу, дізналася про моторошні подробиці з життя секти. Як з’ясувалося, вбивства в ній були чи не нормою. У будинку Мверінди виявили шість тіл людей, порубаних сокирою, а також 81 тіло у спільній могилі та ще 47 тіл, закопаних у саду. Усі жертви були задушені.

17 березня 2022 року в Харкові після російських обстрілів розпочалася масштабна пожежа на ринку “Барабашово”.

Вогонь гасили 100 рятувальників, один із них під час тих подій загинув – від повторного обстрілу. Ця пожежа та ще одна згодом винищили значну частину колись найбільшого ринку Європи.

Церковне свято 17 березня

17 березня християни вшановують преподобного Герасима, що на Йорданi. Герасим був родом із Малої Азії. Ще в юності він вирішив залишити мирське життя і присвятити себе Богові. Ставши ченцем, пішов Єгипту, до Фіваїдської пустелі. Через багато років оселився в Йорданській пустелі в Палестині. Тут преподобний влаштував обитель, статут якої вирізнявся великою строгістю. Під час Великого посту настоятель нічого не їв. У пустелі Герасим зустрів пораненого лева та вилікував його. На подяку лев став служити старцеві як домашня тварина до самої його смерті. А після смерті Герасима (у 451 році) помер і лев та був похований поруч із труною святого.

Народні прикмети

Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

Граки граються – на гарну погоду.

Граки зграями в’ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

Граки кричать – до дощу.

Що не можна робити 17 березня

Краще не призначати цього дня жодних медичних операцій.

Не варто робити великих покупок.