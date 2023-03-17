Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории

17 марта 1917 года была создана Украинская Центральная Рада. В 1874 году родился президент Карпатской Украины Августин Волошин. В 1969 году киевлянка по происхождению Голда Меир стала премьером Израиля. Год назад в Харькове в этот день от обстрела загорелся рынок «Барабашово».

Праздники и памятные даты 17 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают. Нет и значительных мировых событий.

17 марта в истории

17 марта 1874 года родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин.

Он происходил из семьи сельского священника. Завершил гимназию в Ужгороде. Волошина рукоположили в священники. Он служил капелланом. Также имел педагогическое образование. Являлся профессором и директором учительской семинарии в Ужгороде. Был почетным председателем «Просвіти». В конце 1919 года вошел в состав Директории Подкарпатской Руси, стал основателем и руководителем Народно-христианской партии. Во время конгресса Первой Центральной Руской Народной Рады 4 сентября 1938-го Волошин провозгласил политическую позицию своей партии: «Никого не хотим обижать. Хотим, чтобы в нашей стране воцарилась правда, право и справедливость! Хотим, чтобы прекратилась биологическая политика уничтожения всего, что есть украинское». Осенью 1938-го Волошина избрали премьер-министром автономной Карпатской Украины. 14 марта 1939-го в условиях наступления венгерских оккупантов он провозгласил независимость Карпатской Украины, на следующий день Волошина избрали президентом. Однако отбить венгерское наступление, поддержанное руководством Третьего Рейха, карпатские сечевики не имели возможности. Волошин был вынужден эмигрировать в Прагу, где заведовал кафедрой педагогики Украинского свободного университета. В мае 1945-го арестован советскими спецслужбами и вывезен в СССР. Умер в тюремной больнице Бутырской тюрьмы в Москве 19 июля 1945 года.

17 марта 1917 года в Киеве создали Украинскую Центральную Раду.

За несколько дней до этого, узнавая о событиях Февральской революции в Петрограде, украинские поступовцы (члены Общества украинских поступовцев) начали собираться ежедневно в клубе «Родина». Они обсуждали события, но пока не решались на какие-либо радикальные шаги. В один из дней, 16 марта, на встрече собралось уже 100 представителей различных украинских организаций, студенчества, военных и духовенства. Тогда возникла идея основания Центральной Рады. Начать решили с ядра до 25 человек и далее дополнять делегатами из других регионов Украины. УЦР должна была созвать Национальный конгресс для выборов постоянного украинского парламента – Центральной Рады. Главой УЦР заочно избрали историка Михаила Грушевского. На тот момент его не было в Киеве, он находился в ссылке, однако уже через несколько дней освободился и вернулся в Украину. Заместителями председателя стали Федор Крыжановский, Дмитрий Дорошенко и Дмитрий Антонович.

Собрание, на котором принимали эти решения, началось еще 16 марта, но продолжалось и на следующий день. 17 марта УЦР телеграммой сообщила Временному правительству в Петрограде о своем образовании. Так что именно 17 марта считают днем создания Украинской Центральной Рады.

17 марта 1943 года произошло одно из трагических событий времен Второй мировой войны и оккупации Украины – Резня в Ремеле. В этот день совместное военное подразделение нацистских эсэсовцев и польского батальона шуцманшафта уничтожило население села Ремель на Западной Украине. Из более чем 500 жителей удалось выжить только 73 людям. Учеников местной школы сожгли заживо в одном из хозяйственных домов.

Эта акция была якобы карательной – за деятельность УПА против немецких захватчиков. Однако подтверждений, что в селе была ячейка УПА, убийцы не собирали. Они просто мстили за нападение воинов Украинской повстанческой армии на нацистскую комендатуру в городке Александрия, а также железнодорожный мост. Нападения случились в начале марта. А местный польский помещик Колодзейчик намеренно предоставил нацистам ложную информацию о том, что в Ремеле есть ячейка УПА. Не понятно, на какую выгоду для себя рассчитывал Колодзейчик, но заслужил только смерть. Один из немногих жителей села – местный парень сумел пробраться в дом помещика и убил его. Имя мстителя неизвестно.

17 марта 1969 года уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля.

На самом деле с Киевом Меир связывает не так много. Вскоре после ее рождения семья из-за еврейских погромов переехала в США. Там и росла будущая государственная деятельница Израиля. В 1921 году она с мужем и сестрой отправилась в Палестину, где они вступили в кибуц Мерхавия. Голда стала делегатом сионистского конгресса и в то время познакомилась со многими будущими израильскими политиками, в том числе Давидом Бен-Гурионом. Во время Второй мировой войны Меир агитировала евреев присоединиться к Британии и завербовала около 33 тысяч сионистов в ряды Британских вооруженных сил. Работая в Британии, Меир при этом судилась с государством в 1943 году – по вопросу управления Палестиной. Сразу после провозглашения в 1948 году Государства Израиль Меир стала его первым послом в СССР. Далее была депутатом кнессета, министром нескольких министерств, а впоследствии избрана премьер-министром.

17 марта 1995 года Верховная Рада Украины упразднила неконституционный пост президента Крыма. Должность создал 13 октября 1993 года Верховный Совет Крыма. В автономной республике даже успели провести выборы в 1994 году и избрать первого и единственного президента – Юрия Мешкова. 17 марта 1995 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым». На этом история самоназначений президентов в Крыму завершилась.

17 марта 2000 года в Уганде произошло одно из самых массовых (если не самое массовое) самоубийств на религиозной почве. Себя подожгли в закрытом помещении около тысячи членов религиозной секты «Заповеди Божьи». Радикальную секту создала бывшая проститутка Кредония Мверинда в 1989 году. Большинством ее последователей были люди, которые испытывали жизненные трудности: пережили этнические чистки, имели неизлечимые заболевания, были носителями СПИДа. Как и значительное количество сект, «Заповеди Божьи» в своей «идеологии» использовала концепцию конца света. Он должен был наступить со сменой тысячелетий – 1 января 2000 года. Когда же ничего не произошло, лидер секции «назначила» конец света самостоятельно – на 17 марта. В этот день она собрала своих верующих в здании религиозной общины. Они забили окна досками, затем облили здание 100 галлонами бензина и подожгли себя. Что характерно, сама Мверинда на тот свет не собиралась – она скрылась. А полиция, расследуя дело, узнала жуткие подробности из жизни секты. Как выяснилось, убийства в ней были едва ли не нормой. В доме Мверинды обнаружили шесть тел людей, изрубленных топором, а также 81 тело в общей могиле и еще 47 тел, закопанных в саду. Все жертвы были задушены.

17 марта 2022 года в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово».

Огонь тушили 100 спасателей, один из них от тех событий погиб – от повторного обстрела. Этот пожар и еще один спустя время истребили значительную часть некогда крупнейшего рынка Европы.

Церковный праздник 17 марта

17 марта христиане чтят преподобного Герасима на Иордане. Герасим был родом из Малой Азии. Еще в юности он решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя Богу. Став монахом, пошел в Египет, в Фиваидскую пустыню. Много лет спустя поселился в Иорданской пустыне в Палестине. Здесь преподобный создал обитель, устав которой отличался большой строгостью. Во время Великого поста настоятель ничего не ел. В пустыне Герасим встретил раненого льва и вылечил его. В благодарность лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его смерти. После смерти Герасима (в 451 году) умер и лев и был похоронен рядом с гробом святого.

Народные приметы

Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

Грачи играются – к хорошей погоде.

Грачи стаями вьются над гнездами — к переменам погоды.

Грачи кричат – к дождю.

Что нельзя делать 17 марта

Лучше не назначать в этот день никаких медицинских операций.

Не стоит совершать больших покупок.