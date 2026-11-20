Экс-головком и посол в Британии Залужный от имени Украины получил награду за инновации в оборонных технологиях на международном симпозиуме «Цена войны: устойчивость союзников нового поколения» в Лондоне.

«Это признание мужества, интеллекта, изобретательности и несокрушимости миллионов украинцев. Наших воинов, инженеров, ученых, предпринимателей и волонтеров», — написал Валерий Залужный в Facebook.

«И прежде всего, эта награда является почтением тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины», — добавил он.

Посол Украины в Британии отметил, что «на Западе все активнее ищут новую модель безопасности в мире, где старые альянсы уже не выглядят такими надежными, как еще несколько лет назад».

«Сегодня об этом говорят на многих международных мероприятиях разных уровней, сигналы из Украины наконец-то начинают слышать и понимать», — подчеркнул дипломат.

На симпозиуме обсуждали, как Западу следует изменить систему союзов, восстановить собственную оборонную промышленность, не проиграть борьбу за космос и найти деньги на собственную безопасность, а также говорили об украинском опыте.

«Украина действительно уж слишком хорошо знает цену войны. Но цена слабости, нерешительности и безразличия перед лицом агрессии в конечном счете будет значительно выше, чем потери в борьбе за свою свободу», — предупредил Залужный.

«Цена войны» (The Price of War) — это ежегодный международный форум, организованный американским фондом CERGE-EI Foundation, объединяющий инвесторов, руководителей бизнеса, высокопоставленных должностных лиц, дипломатов, ученых и экспертов по безопасности. Симпозиум является платформой для обсуждения экономической безопасности, оборонных технологий и будущего международных альянсов.