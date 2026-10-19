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Залужный: Украине нужны физики, математики и химики, в России их обучают в разы больше

Актуально 14:43   19.10.2026
Ирина Максимова
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Залужный: Украине нужны физики, математики и химики, в России их обучают в разы больше

Украине нужны специалисты по точным и естественным наукам, ведь от них зависит технологическое развитие государства и его национальная безопасность. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время встречи с украинскими студентами в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

«На физику и химию в Украине учится критически мало студентов. На учителей естественных наук в ведущих педагогических университетах — единицы», — предупредил Залужный.

Он обратил внимание на разницу между Украиной и Россией в подготовке таких специалистов.

«В то время как в России ежегодно эти специальности получают тысячи. Это вызов, который мы не имеем права игнорировать», — добавил дипломат.

По словам Залужного, без собственной науки, качественного образования и подготовки специалистов в естественных и технических отраслях невозможно построить технологически сильное государство.

Особое значение это приобретает в условиях, когда безопасность страны все больше зависит от технологий.

Он подчеркнул, что интерес к точным наукам следует формировать еще в средних классах школы, когда дети начинают определяться с будущей профессией. Поэтому государство должно прилагать усилия, чтобы поощрять их к изучению физики, математики и химии.

Во время встречи Залужный пообщался с более чем 350 украинскими студентами, которые приехали из разных городов и стран, где учатся. Он призвал молодежь любить свое дело, создавать новые смыслы и оставаться достойными людьми.

«Формула будущего проста: сильное образование — сильная национальная безопасность», — подытожил Залужный.

Автор: Ирина Максимова

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украине нужны специалисты по точным и естественным наукам, ведь от них зависит технологическое развитие государства и его национальная безопасность. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный".