Залужний: Україні потрібні фізики, математики і хіміки, у Росії їх навчають в рази більше

Україні потрібні фахівці з точних і природничих наук, адже від них залежить технологічний розвиток держави та її національна безпека. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі з українськими студентами в Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE).

“На фізику та хімію в Україні навчається критично мало студентів. На вчителів природничих наук у провідних педагогічних університетах — одиниці”, — попередив Залужний.

Він звернув увагу на різницю між Україною та Росією у підготовці таких спеціалістів.

“Тоді як в Росії щороку ці спеціальності здобувають тисячі. Це виклик, який ми не маємо права ігнорувати”, — додав дипломат.

За словами Залужного, без власної науки, якісної освіти та підготовки фахівців у природничих і технічних галузях неможливо побудувати технологічно сильну державу.

Особливого значення це набуває в умовах, коли безпека країни дедалі більше залежить від технологій.

Він наголосив, що інтерес до точних наук потрібно формувати ще у середніх класах школи, коли діти починають визначатися з майбутньою професією. Тому держава має докладати зусиль, щоб заохочувати їх до вивчення фізики, математики та хімії.

Під час зустрічі Залужний поспілкувався з понад 350 українськими студентами, які приїхали з різних міст і країн, де навчаються. Він також закликав молодь любити свою справу, створювати нові сенси та залишатися гідними людьми.

“Формула майбутнього проста: сильна освіта — сильна національна безпека”, — підсумував Залужний.