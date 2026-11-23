Жінки та чоловіки з прифронтових регіонів можуть подати заявку на безкоштовне навчання водінню вантажівок та автобусів до 30 листопада включно. Навчання фінансують уряди Великої Британії, Норвегії, Швеції, Канади.

Про таку можливість повідомили у Балаклійській МВА. Заявки можна заповнити за посиланням.

Водіїв вантажівки (категорія «C») навчають у Харкові, Дніпрі чи Одесі (на вибір).

Вимоги:

від 18 років, посвідчення водія категорії «B» та досвід водіння від 1 року.

Водіїв вантажівки (категорія «CE») навчають у Харкові, Дніпрі чи Одесі (на вибір).

Вимоги:

від 18 років, посвідчення категорії “C” та досвід водіння за категорією “B” або “C”.

Водіїв автобуса (категорія «D») навчають у Запоріжжі.

Вимоги:

від 21 року, посвідчення категорії “B”, “C”, “C1” або “D1” і не менше трьох років досвіду водіння по одній з цих категорій.

“Важливою умовою участі є готовність після завершення навчання працевлаштуватися за обраним напрямком у регіонах реалізації проєкту. Команда допоможе скласти резюме, підготуватися до співбесіди та знайти роботу. Також заплановано відвідування транспортних підприємств”, – попереджають у Балаклійській МВА.

Проєкт покриває витрати на теоретичне та практичне навчання за обраною категорією, а також дві подачі транспортного засобу на практичний іспит. Решту витрат учасники та учасниці покривають самостійно.

Після прийому заявок команда запросить на співбесіду кандидатів та кандидаток, які відповідають умовам участі.

Запитання про участь можна задати:

Електронною поштою: transport.projects@fid4ua.com

Телефоном: +380 (63) 565 88 06.

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