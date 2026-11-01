Купив права інтернетом: водій Toyota їздив з підробкою – поліція

43-річному чоловікові загрожує термін за водіння з фальшивими правами, які він купив через інтернет. Підробку виявили на одному із блокпостів на Чугуївщині.

Як повідомили в облуправлінні поліції, чоловік замовив посвідчення водія через інтернет, отримав його поштою і використав для керування авто.

Вранці 14 жовтня на автодорозі Чугуїв – Мілове його автомобіль Toyota зупинили патрульні Чугуївського районного управління поліції. Як виявилося, пред’явлене посвідчення водія не значиться в Єдиному державному реєстрі МВС.

“Вилучений документ направили на експертне дослідження. Висновок експерта підтвердив, що бланк посвідчення водія не відповідає встановленим вимогам до виготовлення документів такого виду”, – кажуть у поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) КК України.

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