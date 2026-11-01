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Купив права інтернетом: водій Toyota їздив з підробкою – поліція

Транспорт 12:44   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Купив права інтернетом: водій Toyota їздив з підробкою – поліція

43-річному чоловікові загрожує термін за водіння з фальшивими правами, які він купив через інтернет. Підробку виявили на одному із блокпостів на Чугуївщині.

Як повідомили в облуправлінні поліції, чоловік замовив посвідчення водія через інтернет, отримав його поштою і використав для керування авто.

Вранці 14 жовтня на автодорозі Чугуїв – Мілове його автомобіль Toyota зупинили патрульні Чугуївського районного управління поліції. Як виявилося, пред’явлене посвідчення водія не значиться в Єдиному державному реєстрі МВС.

“Вилучений документ направили на експертне дослідження. Висновок експерта підтвердив, що бланк посвідчення водія не відповідає встановленим вимогам до виготовлення документів такого виду”, – кажуть у поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) КК України.

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Нагадаємо, у Харкові змагалися водії тролейбусів. Професійні навички показували водії двох комунальних підприємств «Тролейбусне депо №2» та «Тролейбусне депо №3».

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 12:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річному чоловікові загрожує термін за водіння з фальшивими правами, які він купив через інтернет. Підробку виявили на одному із блокпостів на Чугуївщині.".