Купил права по интернету: водитель Toyota ездил с подделкой — полиция

43-летнему мужчине грозит срок за вождение с фальшивыми водительскими правами, которые он купил через интернет. Подделку выявили на одном из блокпостов на Чугуевщине.

Как сообщили в облуправлении полиции, мужчина заказал водительское удостоверение через интернет, получил его по почте и использовал для управления авто.

Утром 14 октября на автодороге Чугуев – Милово его автомобиль Toyota остановили патрульные Чугуевского районного управления полиции. Как оказалось, предъявленное водительское удостоверение не значится в Едином государственном реестре МВД.

«Изъятый ​​документ направили на экспертное исследование. Вывод эксперта подтвердил, что бланк водительского удостоверения не отвечает установленным требованиям к изготовлению документов такого вида», — говорят в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) УК Украины.

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Напомним, в Харькове соревновались водители троллейбусов. Профессиональные навыки показывали водители двух коммунальных предприятий «Троллейбусное депо №2» и «Троллейбусное депо №3».