В Харькове патрульные разыскали дерзких водителей Mazda, BMW и Mercedes
Патрульные полицейские в Харькове разыскали по видео в соцсетях водителей, дерзко нарушивших ПДД. Их привлекли к ответственности, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
К ответственности привлекли водителей автомобилей Mazda, BMW, Mitsubishi, Toyota и Mercedes. На них были составлены надлежащие административные материалы.
Основанием для поисков этих водителей стали видео в сети интернет, на которых они нарушают ПДД, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность других участников движения.
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Напомним, около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова. Следователи задержали мужчину, изъяли вещества для экспертизы и возбудили уголовное производство по ст. 307 УК.