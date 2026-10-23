В Харькове патрульные разыскали дерзких водителей Mazda, BMW и Mercedes

Патрульные полицейские в Харькове разыскали по видео в соцсетях водителей, дерзко нарушивших ПДД. Их привлекли к ответственности, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

К ответственности привлекли водителей автомобилей Mazda, BMW, Mitsubishi, Toyota и Mercedes. На них были составлены надлежащие административные материалы.

Основанием для поисков этих водителей стали видео в сети интернет, на которых они нарушают ПДД, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность других участников движения.

Напомним, около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова. Следователи задержали мужчину, изъяли вещества для экспертизы и возбудили уголовное производство по ст. 307 УК.