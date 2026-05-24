Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении
О конфликте между двумя водителями в Харькове рассказали в облуправлении Нацполиции.
По данным следствия, 23 мая к правоохранителям обратились медики с информацией о том, что оказывают помощь 30-летнему мужчине на улице Петра Болбачана.
«Также в отдел полиции с заявлением обратился сам потерпевший. Мужчина сообщил, что неизвестный гражданин во время конфликта, возникшего из-за нарушения правил дорожного движения и создания аварийной ситуации, нанес ему многочисленные удары кулаками и ногами в область лица и туловища», – уточнили в полиции.
Ведомости о данном факте правоохранители внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На данный момент копы пытаются найти вероятного нападающего.
• Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 11:39;