Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении

О конфликте между двумя водителями в Харькове рассказали в облуправлении Нацполиции.

По данным следствия, 23 мая к правоохранителям обратились медики с информацией о том, что оказывают помощь 30-летнему мужчине на улице Петра Болбачана.

«Также в отдел полиции с заявлением обратился сам потерпевший. Мужчина сообщил, что неизвестный гражданин во время конфликта, возникшего из-за нарушения правил дорожного движения и создания аварийной ситуации, нанес ему многочисленные удары кулаками и ногами в область лица и туловища», – уточнили в полиции.

Ведомости о данном факте правоохранители внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На данный момент копы пытаются найти вероятного нападающего.