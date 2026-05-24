Live

Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении

Происшествия 11:39   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении

О конфликте между двумя водителями в Харькове рассказали в облуправлении Нацполиции.

По данным следствия, 23 мая к правоохранителям обратились медики с информацией о том, что оказывают помощь 30-летнему мужчине на улице Петра Болбачана.

«Также в отдел полиции с заявлением обратился сам потерпевший. Мужчина сообщил, что неизвестный гражданин во время конфликта, возникшего из-за нарушения правил дорожного движения и создания аварийной ситуации, нанес ему многочисленные удары кулаками и ногами в область лица и туловища», – уточнили в полиции.

Ведомости о данном факте правоохранители внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На данный момент копы пытаются найти вероятного нападающего.

Читайте также: Восемь пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
24.05.2026, 09:57
Новости Харькова — главное 24 мая: обстрел Богодухова, пострадавшие
Новости Харькова — главное 24 мая: обстрел Богодухова, пострадавшие
24.05.2026, 10:36
Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
24.05.2026, 08:50
12 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА
12 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА
24.05.2026, 11:15
FPV массированно добрались до Харькова; РФ масштабирует ложь об успехах
FPV массированно добрались до Харькова; РФ масштабирует ложь об успехах
23.05.2026, 22:38
Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении
Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении
24.05.2026, 11:39

Новости по теме:

18.05.2026
Семейная трагедия: мужчину зарезали в собственной квартире
14.01.2026
В Харькове мужчина ударил ножом знакомого: потерпевший спрятался в подъезде
08.01.2026
«Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, НПУ открыла дело 📹
29.12.2025
Ссора «под градусом» закончилась поножовщиной: пострадавший умер в больнице
14.10.2025
Выпившая женщина чуть не убила любимого на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 11:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О конфликте между двумя водителями в Харькове рассказали в облуправлении Нацполиции.".