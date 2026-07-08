Завтра Шевченковский район останется без газа – кто будет без голубого топлива

Завтра, 9 июля, специалисты будут проводить работы на системе газоснабжения в Шевченковском районе. Из-за этого некоторые харьковчане останутся без газа.

По данным Харьковского городского филиала «Газсети», без газа завтра будет жители домов по таким адресам:

просп. Победы дом. 61-Б, 62-Г, 62-Д, 62-Б, 65, 65-А, 66-Д, 66-П, 66-В, 66-М, 66-О, 66-Н, 66-Р, 66-Б, 68-Г, 68-Б,-7, 74-Б, 75-Б, 77, 77-Б, 78-В, 78-Б

ул. Архитекторов дом. 20, 24, 26, 30, 32

просп. Людвига Свободы дом. 50, 50-А, 50-В, 50-Б

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.