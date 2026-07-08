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Новости Харькова — главное за 8 июля: удары по городу

Общество 07:20   08.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 8 июля: удары по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Ночью по двум районам Харькова ударили ракеты: пострадали четыре женщины

Удары по городу зафиксировали около 01:50. Сначала «прилетело» по Основянскому району, вскоре взрывы раздались и в Немышлянском.

«Повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей», – написал мэр Игорь Терехов.

Уже утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавших из-за ударов – четверо.

«Пострадали 52-летняя, 79-летняя, 47-летняя и 69-летняя женщина. Они подверглись острой реакции на стресс. Всем была оказана медицинская помощь», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». 07:20 Ночью по двум районам Харькова ударили ракеты: пострадали четыре женщины Удары…".