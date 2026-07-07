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После атак РФ перекрыли мост на въезде в Харьков: подробности, как объехать

Общество 16:15   07.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
После атак РФ перекрыли мост на въезде в Харьков: подробности, как объехать

В результате российских обстрелов движение по мосту на въезде в Харьков со стороны поселка Малая Даниловка закрыто, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Дополнено в 16:15. В поселке Малая Даниловка зафиксировали попадание авиабомбы по территории одного из неработающих ресторанных и рекреационных объектов, сообщил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«Кроме того, сегодня ночью зафиксировано попадание в жилой дом в поселке Лесное. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате ударов частично повреждены хозяйственные постройки и сооружения, а также жилой дом», — добавил он.

15:58. «Если вам срочно нужно ехать в город из Малой Даниловки, то через мост движение открыто только через Сортировочную станцию… Заезд в Малую Даниловку открыт между «Метро» и «Planeta Mall», — проинформировал он.

Альтернативный вариант для въезда в город – маршрут через Чайковку.

Напомним, днем ​​7 июля Харьков подвергся двум атакам КАБами. Самые страшные последствия имели удар по Шевченковскому району около 14:30. Один человек погиб, по состоянию на 15:40 было известно о 16 пострадавших, писал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также в результате этой атаки горели автомобили и получили повреждения жилые дома, проинформировал мэр Игорь Терехов. Менее чем через час россияне нанесли повторный удар КАБами.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов движение по мосту на въезде в Харьков со стороны поселка Малая Даниловка закрыто, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.".