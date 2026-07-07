Після атак РФ перекрили міст на в’їзді в Харків: подробиці, як об’їхати

Внаслідок російських обстрілів рух мостом на в’їзді в Харків з боку селища Мала Данилівка наразі закритий, повідомив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Доповнено о 16:15. У селищі Мала Данилівка зафіксували влучання авіабомби по території одного з ресторанних та рекреаційних об’єктів, що не працює, повідомив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

“Крім того, сьогодні вночі зафіксовано влучання в житловий будинок у селищі Лісне. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок ударів частково пошкоджено господарські будівлі та споруди, а також житловий будинок”, – додав він.

15:58. “Якщо вам терміново потрібно їхати до міста з Малої Данилівки, то через міст рух відкрито лише через Сортувальну станцію… Заїзд в Малу Данилівку відкрито між “Метро” та “Planeta Mall”, – поінформував він.

Альтернативний варіант для в’їзду в місто – маршрут через Чайківку.

Нагадаємо, вдень 7 липня Харків зазнав двох атак КАБами. Найстрашніші наслідки мав удар по Шевченківському району близько 14:30. Одна людина загинула, станом на 15:40 було відомо про 16 постраждалих, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також внаслідок цієї атаки горіли автівки та зазнали пошкоджень житлові будинки, поінформував мер Ігор Терехов. Менш ніж за годину росіяни завдали повторного удару КАБами.