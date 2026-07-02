Сьогодні 2 липня 2026: яке свято та день в історії

2 липня в Україні – День працівника Державної податкової служби. Цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. У 1800-му затвердили Акт про унію між Великою Британією та Ірландією. У 1881-му стався замах на президента США Джеймса Гарфілда, він помер за кілька місяців. У 1900-му відбувся перший політ цепеліна. У 1918-му гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про громадянство Української Держави. У 1961-му застрелився Ернест Хемінгуей. А у 2011-му брати Клички зібрали у себе всі пояси чемпіонів у надважкій вазі.

Свята та пам’ятні дати 2 липня

2 липня в Україні – День працівника Державної податкової служби.

У світі – Міжнародний день спортивного журналіста.

Також сьогодні: Всесвітній день дикобраза, День НЛО, День звільнення від страху публічних виступів.

2 липня в історії

2 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес, що проходив у Філадельфії, ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. Декларацію незалежності США ухвалили через два дні після цього – 4 липня. Докладніше.

2 липня 1800 року затвердили Акт про унію (або Акт про союз) між Королівством Великої Британії та Королівством Ірландії. Докладніше.

2 липня 1881 року стався замах на президента США Джеймса Гарфілда.

На залізничному вокзалі у Вашингтоні у нього стріляв Чарльз Гіто – незадоволений претендент на державну посаду. Президент отримав поранення у спину та руку. Він прожив ще 80 днів, але 19 вересня помер від зараження крові. Напад стався лише через чотири місяці після того, як Гарфілд обійняв посаду. Гіто заарештували. Суд над ним розпочався після смерті Гарфілда – у листопаді 1881 року, у січні 1882-го його засудили до страти, а в червні повісили. Наступним главою держави став віцепрезидент – Честер Артур. Інавгурація відбулася наступного дня після смерті його попередника – 20 вересня.

2 липня 1900 року у небо вперше піднявся дирижабль, створений Фердинандом фон Цеппеліном. Докладніше.

2 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський ухвалив закон про громадянство Української Держави. Докладніше.

2 липня 1961 року застрелився американський військовий та лауреат Нобелівської премії з літератури Ернест Хемінгуей. Докладніше.

2 липня 2011 року український боксер Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея. Так боксер отримав пояс чемпіона світу за версією WBA – останню з найвищих нагород у надважкій вазі, якої ще не було у братів Кличків. Докладніше.

Церковне свято 2 липня

2 липня – Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах уже почало жовтіти листя, то осінь прийде рано.

Якщо 2 липня спекотно, то спека триматиметься довго.

Якщо зранку випала роса або протягом дня низько літають птахи – буде дощ.

Що не можна робити 2 липня

Не можна залишати брудний посуд і одяг на ніч.

Не можна сваритися та лихословити.