“Прильоти” під Москвою: вранці 16 серпня горить найбільший склад Wildberries

У РФ ранок неділі, 16 серпня, розпочався в диму. У Підмосков’ї одночасно горять два склади Wildberries: у Домодєдово та найбільший з наявних – у Коледіно.

Мер Москви Сергій Собянін заявив: “У бік Московського регіону летіли 600 БпЛА, з них 201 знищено в Московському регіоні”, передають пропагандисти ТАСС. Водночас російське видання ASTRA інформує, що горить найбільший склад Wildberries – у підмосковному Коледіно.

“За кадрами очевидців OSINT-аналітик ASTRA встановив, що горить логістичний комплекс Wildberries за адресою: Подільськ (міський округ – Ред.), село Коледіно, вулиця Троїцька, 20. Площа складу становить понад 200 000 кв. м – це найбільший склад компанії”, – пише ASTRA.

Кадри з місця оприлюднюють телеграм-канали.

Відео: Exilenova+

Водночас повідомляють про пожежу ще на одному логістичному комплексі Wildberries – у Домодєдово.

Відео: Supernova plus