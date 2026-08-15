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Чому краще не зволікати з евакуацією на Харківщині, показав Задоренко

Події 18:22   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому краще не зволікати з евакуацією на Харківщині, показав Задоренко Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео, зняте кілька місяців тому мешканцями одного із прикордонних населених пунктів Дергачівщини. На ньому зафіксовано момент удару росіян по цивільних. 

Задоренко пояснив: ворожий FPV-дрон полював людей, які поверталися додому після отримання гуманітарної допомоги. Тоді чоловік і жінка вирішили сховатися від нього в сараї, але це не допомогло. Ворог цілеспрямовано вдарив по будівлі. Дивом, зазначає начальник МВА, вони залишилися живими.

Відео: Вячеслав Задоренко/телеграм

Це ще раз підтверджує, що залишатися у населених пунктах, які перебувають під постійними ворожими обстрілами, надзвичайно небезпечно. Росіяни не розрізняють військових і цивільних та цілеспрямовано полюють на людей. Саме тому евакуація – це необхідний крок заради збереження життя“, – додав Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 18:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео, зняте кілька місяців тому мешканцями одного із прикордонних населених пунктів Дергачівщини.".