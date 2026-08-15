Чому краще не зволікати з евакуацією на Харківщині, показав Задоренко
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео, зняте кілька місяців тому мешканцями одного із прикордонних населених пунктів Дергачівщини. На ньому зафіксовано момент удару росіян по цивільних.
Задоренко пояснив: ворожий FPV-дрон полював людей, які поверталися додому після отримання гуманітарної допомоги. Тоді чоловік і жінка вирішили сховатися від нього в сараї, але це не допомогло. Ворог цілеспрямовано вдарив по будівлі. Дивом, зазначає начальник МВА, вони залишилися живими.
Відео: Вячеслав Задоренко/телеграм
“Це ще раз підтверджує, що залишатися у населених пунктах, які перебувають під постійними ворожими обстрілами, надзвичайно небезпечно. Росіяни не розрізняють військових і цивільних та цілеспрямовано полюють на людей. Саме тому евакуація – це необхідний крок заради збереження життя“, – додав Задоренко.