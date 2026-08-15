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У Харківській області запізнюються приміські потяги

Транспорт 10:46   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській області запізнюються приміські потяги Фото: Укрзалізниця

В АТ “Укрзалізниця” попереджають, що сьогодні, 15 серпня, деякі приміські потяги Харківщиною їдуть із затримкою.

Це, пояснили залізничники, пов’язано з ситуацією у сфері безпеки. Таким чином, із затримкою їдуть:

  • поїзд №6825 Харків-Пасажирський – Лозова курсує зі станції Герсеванівський із затримкою 45 хвилин
  • поїзд №6222 Мерчик – Люботин їде зі станції Мерчик із затримкою 40 хвилин
  • поїзд №854 Дніпро-Гол. – Харків-Пасажирський курсує зі станції Зайцеве із затримкою 1 година 25 хвилин.

У разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Будь ласка, дотримуйтесь правил евакуації та негайно прямуйте до найближчого укриття або відійдіть на безпечну відстань від залізничної інфраструктури. Рух поїзда буде відновлено лише після завершення повітряної загрози“, – додали в “Укрзалізниці”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” попереджають, що сьогодні, 15 серпня, деякі приміські потяги Харківщиною їдуть із затримкою.".