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Новини Харкова — головне 15 серпня: як минула ніч

Події 07:20   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 15 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Практично всю ніч лунала тривога на Харківщині

Двічі за ніч оголошували тривогу в Харкові та області – вона звучала з 00:06 до 05:39 та з 05:47 до 06:33. Таким чином, регіон був “червоним” практично безперервно.

О 00:39 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували КАБи, які летіли на Харківщину. Повторні пуски були о 02:53.

О 03:01 українські захисники попередили про активність ворожої авіації на південному сході. Загроза застосування авіабомб виникла всім прифронтових областей. А вранці на Харків із півночі полетіли БпЛА.

Інформації про “прильоти” у місті немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".