Новини Харкова — головне 15 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Практично всю ніч лунала тривога на Харківщині

Двічі за ніч оголошували тривогу в Харкові та області – вона звучала з 00:06 до 05:39 та з 05:47 до 06:33. Таким чином, регіон був “червоним” практично безперервно.

О 00:39 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували КАБи, які летіли на Харківщину. Повторні пуски були о 02:53.

О 03:01 українські захисники попередили про активність ворожої авіації на південному сході. Загроза застосування авіабомб виникла всім прифронтових областей. А вранці на Харків із півночі полетіли БпЛА.

Інформації про “прильоти” у місті немає.