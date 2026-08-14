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Двоє чоловіків підпалили відділення «Нової пошти» у місті на Харківщині

Події 21:13   14.08.2026
Оксана Якушко
Двоє чоловіків підпалили відділення «Нової пошти» у місті на Харківщині

Копи оперативно затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі відділення пошти у місті Золотопіль, повідомляє Нацполіція.

Подія сталася в ніч на 7 серпня в місті Златопіль. Фігуранти підпалили одне з відділень «Нової пошти», після чого залишили місце події. Зловмисниками виявилися двоє молодих чоловіків віком 30 та 26 років.

Того ж дня поліціянти розшукали паліїв, затримали їх і повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За статтею умисне знищення або пошкодження майна чоловікам «світить» позбавлення волі на строк до 10 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 21:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи оперативно затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі відділення пошти у місті Золотопіль, повідомляє Нацполіція.".