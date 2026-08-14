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Тепло повертається. Прогноз погоди на 15 серпня у Харкові й області

Погода 20:24   14.08.2026
Оксана Якушко
Тепло повертається. Прогноз погоди на 15 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 15 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують без опадів.

Вітер очікують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12°, вдень від 22 до 27°.

 

У Харкові вдень не очікують опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 20:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 15 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".