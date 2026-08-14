Тепло повертається. Прогноз погоди на 15 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 15 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують без опадів.

Вітер очікують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12°, вдень від 22 до 27°.

У Харкові вдень не очікують опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.