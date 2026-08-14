Скажена лисиця напала на чоловіка та покусала його на Харківщині

Мешканець села Санжари Люботинської громади помітив на своєму подвір’ї агресивну лисицю, повідомляє Головне управління Держспоживслужби у Харківській області.

Інцидент стався 12 серпня 2026 року. Тварина напала і покусала за руку чоловіка, він намагався захиститися, внаслідок чого лисиця загинула.

Посмертне дослідження у Харківській регіональній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявило у загиблої лисиці антиген вірусу сказу.

На території cела Санжари вели карантин та проводять термінове щеплення від сказу усіх домашніх і свійських тварин.

Санітарні лікарі нагадують, що сказ – це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей, єдиним інструментом боротьби з нею є вакцинація. Для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу є безкоштовною.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, від початку 2026 року понад 2 тисячі людей звернулися до лікарень через укуси, отримані від тварин. Це на 32% більше, ніж 6 місяців 2025 року, зазначила головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Найбільше зросла кількість звернень у Берестинському районі – на 55%, Лозівському районі – аж на 57% і у Харкові – на 36%. Також цього року в регіоні вперше за 9 років зафіксували сказ у кажана.