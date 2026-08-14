Бешеная лиса напала на мужчину и искусала его на Харьковщине

Житель села Санжары Люботинской громады заметил на своем дворе агрессивную лису, сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области.

Инцидент произошел 12 августа 2026 года. Животное напало и искусало за руку мужчину, он пытался защититься, в результате чего лиса погибла.

Посмертное исследование в Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявило у погибшей лисы антиген вируса бешенства.

На территории села Санжары вели карантин и проводят срочную прививку от бешенства всех домашних и домашних животных.

Санитарные врачи напоминают, что бешенство – это опасная инфекционная болезнь животных и людей, единственным инструментом борьбы с ней является вакцинация. Для недопущения бешенства животных необходимо ежегодно прививать всех домашних любимцев, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства является бесплатной.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», с начала 2026 года более 2 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов, полученных от животных. Это на 32% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Больше всего возросло количество обращений в Берестинском районе – на 55%, Лозовском районе – аж на 57% и в Харькове – на 36%. В этом году в регионе впервые за 9 лет зафиксировали бешенство у летучей мыши